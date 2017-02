BR Fernsehen 23:30 bis 01:15 Komödie Nach 7 Tagen ausgeflittert USA 2007 Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Suche nach einer Partnerin hat für Eddie ein Ende, als er der attraktiven Lila begegnet. Sechs Wochen später heiraten die beiden und starten in die gemeinsamen Flitterwochen in ein mexikanisches Luxusressort. Dort offenbart Lila zunehmend monströse Züge und bald kommen Eddie ernste Zweifel an seiner übereilten Heirat. Und dann lernt er auch noch die reizende Miranda kennen - in jeder Hinsicht die bessere Wahl. Mit der Situation völlig überfordert, stürzt Eddie ins emotionale Chaos. Eddie Cantrow scheint sich mit seinem Schicksal als ewiger Single abgefunden zu haben. So sehr er sich auch bislang darum bemühte - der gar nicht mal so unattraktive Geschäftsführer eines Sportartikelladens in San Francisco hat bisher einfach nicht die richtige Frau gefunden. Sehr zum Unverständnis von Eddies noch äußerst lebens- und liebeslustigem Vater Doc. Der sähe seinen zögerlichen Sohnemann gerne in festen Händen. Dermaßen unter Druck gesetzt, kommt Eddie die zufällige Begegnung mit der quirligen Blondine Lila wie eine vom Schicksal bestellte Offenbarung vor. Die hübsche Umweltforscherin könnte endlich die Richtige sein, zumal eine schnelle Heirat ihr die berufliche Versetzung nach Holland ersparen würde. Gedacht, getan: Nur sechs Wochen später schließen Eddie und Lila den Bund fürs Leben. Doch schon auf der Fahrt ins Flitterwochendomizil, einem mexikanischen Luxusressort, keimen in dem just getrauten Gatten erste Zweifel, ob sein voreiliger Entschluss der richtige war. Nicht nur Lilas Musikgeschmack, auch ihre sexuellen Vorlieben, ihr gesunder Appetit und einige pikante Details aus der Vergangenheit bereiten Eddie in den folgenden Tagen gehöriges Kopfzerbrechen. Während sich die Punkte auf der Negativliste rasant summieren, läuft ihm auch noch die unglaublich reizende Miranda über den Weg, die gemeinsam mit ihrer geselligen Großfamilie im gleichen Hotel Urlaub macht. Eine Hochzeit und jede Menge haarsträubender Unglücksfälle: Das Remake der 1972 entstandenen Komödie "Pferdewechsel in der Hochzeitsnacht" bietet die perfekte Plattform für das brüderliche Regie-Duo Bobby und Peter Farrelly ("Dumm und dümmer", "Verrückt nach Mary"), sich in ihrer Vorliebe für kreativen, bisweilen absurd übersteigerten Humor nach Herzenslust austoben zu können. Mit von der virtuos die Lachmuskeln strapazierenden Partie ist erneut Ben Stiller ("Meine Braut, ihr Vater und ich", "Nachts im Museum"), der wieder einmal sein hoch komisches Talent beweist als liebenswerter, aber planloser Durchschnittstyp kein sich ihm bietendes Fettnäpfchen auszulassen. Sein Vater Jerry Stiller, von dem Ben sein schauspielerisches Talent geerbt hat und der weltweite Bekanntheit durch die Serie "King of Queens" und zahlreiche Fernseh- und Kinoproduktionen erlangte, spielt die Rolle von Eddies Vater Doc. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Stiller (Eddie) Malin Åkerman (Lila) Michelle Monaghan (Miranda) Jerry Stiller (Doc) Rob Corddry (Mac) Carlos Mencia (Tito) Scott Wilson (Boo) Originaltitel: The Heartbreak Kid Regie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly Drehbuch: Scot Armstrong, Leslie Dixon, Bobby Farrelly, Peter Farrelly, Kevin Barnett Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Bill Ryan, Brendan Ryan Altersempfehlung: ab 12