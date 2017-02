Motorvision.TV 22:35 bis 03:00 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Goody's Fast Relief 500, Martinsville Speedway USA 2016 Stereo 16:9 Merken Zweites Rennen der NASCAR Sprint Cup Saison 2016 auf dem Short-Track von Martinsville. 500 Runden sind auf dem Paperclip genannten Kurs in Ridgeway, Virginia zu fahren. Im Vorjahr nahm Matt Kenseth den Begriff Eleminator Round für das siebte Chase-Rennen wörtlich, und rammte seinen Rivalen Joey Logano als Payback für dessen Bump and Run Manöver in Kansas in die Martinsville-Mauer. NASCAR war not amused, viele Fans trotzdem begeistert und am Ende gelang Pensionär Jeff Gordon ein wunderbarer letzter Karriere-Sieg auf dem Traditiosnkurs im Henry County. Widerholung des LIVE-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 234 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 99 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 64 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 34 Min.