Spiegel Geschichte 23:20 bis 00:10 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Janis Joplin CDN 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 8: Neben Jimi Hendrix und Jim Morrison war Janis Joplin eine der zentralen Symbolfiguren der Hippiekultur. Am Abend des 3. Oktober 1970 besuchte sie eine Bar in Los Angeles, um ein paar Drinks zu sich zu nehmen. Etwa 24 Stunden später fand man die 27-Jährige tot in ihrem Hotelzimmer. Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass sie an einer Überdosis Heroin und Alkohol gestorben war. War es Selbstmord? Oder womöglich ein tragischer Unfall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24 Altersempfehlung: ab 12

