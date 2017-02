Discovery Channel 22:40 bis 23:25 Dokumentation Unerklärlich - Rätselhafte Phänomene Der Alien-Schädel GB 2014 Stereo 16:9 Merken Nie wussten wir mehr über das Universum, unsere Welt und unsere Spezies als heute. Technik und Wissenschaft entwickeln sich rasant weiter. Und dennoch gibt es Dinge, die wir einfach nicht erklären können: Mysteriöse Ereignisse, die auch die klügsten Köpfe vor ein Rätsel stellen und die im Widerspruch zu allem bisher Geglaubten stehen. Der Tod von über 100 Elchen im Sommer 2013 in New Mexico, ein 50 cm großes Skelett mit einem Alien-Kopf oder eine geheimnisvolle Unterwasserkreatur in Sibirien - die Dokumentarserie zeigt exklusive Originalaufnahmen von rätselhaften Phänomenen auf der ganzen Welt und versucht mit Hilfe von Augenzeugenberichten und Wissenschaftlern Unerklärliches z In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Francois Coertze (Mirek Malczewski) Originaltitel: The Unexplained Files Regie: Stan Griffin, Andy Robbins

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 233 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 98 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 63 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 33 Min.