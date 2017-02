Sky Cinema +1 22:45 bis 01:05 Drama Bridge of Spies - Der Unterhändler USA, D 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York, 1957: Kunstmaler Rudolf Abel (Mark Rylance) wird als russischer Spion enttarnt. Die Öffentlichkeit fordert ein schnelles Todesurteil. Ausgerechnet Versicherungs-Anwalt James Donovan (Tom Hanks) soll den Verräter vor Gericht vertreten. Doch Donovan wendet überraschend die Todesstrafe ab. Als die Russen Jahre später einen US-Piloten fangen, gerät Donovan in die Rolle seines Lebens: Er soll die Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch führen. - Steven Spielberg lässt Tom Hanks zwischen Ost und West Brücken bauen: wunderbar klassisch inszenierter Politthriller nach einem Drehbuch der Coen-Brüder. Oscar für Mark Rylance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (James B. Donovan) Mark Rylance (Rudolf Abel) Amy Ryan (Mary Donovan) Sebastian Koch (Wolfgang Vogel) Alan Alda (Thomas Watters) Scott Shepherd (CIA Agent Hoffman) Austin Stowell (Francis Gary Powers) Originaltitel: Bridge of Spies Regie: Steven Spielberg Drehbuch: Matt Charman, Ethan Coen, Joel Coen Kamera: Janusz Kami?ski Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 97 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 62 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 32 Min.