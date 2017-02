Sky Emotion 22:00 bis 00:05 Drama Der Geschmack von Rost und Knochen F, B 2012 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Das Schicksal führt in einem Nachtclub in Südfrankreich zwei höchst unterschiedliche Menschen zusammen. Den Türsteher Ali (Matthias Schoenaerts), einen abgewrackten Boxer, der von der Hand in den Mund lebt und mehr schlecht als recht für seinen fünfjährigen Sohn sorgt. Und Stéphanie (Marion Cotillard), die im Tierpark Orca-Wale dressiert. Ali steht Stéphanie bei, als in der Disco ein Handgemenge ausbricht. An ihn erinnert sich die junge Frau Wochen nach einem schweren Unglück, bei dem sie beide Unterschenkel verliert. Ali leistet Stéphanie Gesellschaft, bringt sie im Rollstuhl zum Meer, führt sie langsam wieder ans Leben heran. Stéphanie begleitet ihn zu seinen illegalen Preiskämpfen in den Hinterhöfen der Stadt. Ohne grosse Worte, unsentimental und über gegenseitigen Beistand kommen die beiden gebrochenen Gestalten sich näher - doch es braucht einen weiteren tragischen Vorfall, damit sie sich verlieben. "Audiards Film ist ein Kraftakt, der auf allen Ebenen gelingt: Wo sich der Regisseur damit begnügen könnte, sich im Leid, in der Armut und der physischen Pein seiner Protagonisten zu suhlen, schafft er komplexe, lebensnahe Figuren, deren Handlungen nachvollziehbar und spannend bleiben, selbst wenn ihre Probleme ein absurdes Ausmass annehmen. Spätestens wenn ein Popsong wie "Firework" von Katy Perry beim Publikum Hühnerhaut erzeugt, wird klar: Hier ist nicht nur ein brillanter Künstler am Werk, er hat auch sein bislang emotionalstes Werk abgeliefert", war die "Berner Zeitung" des Lobes voll. Damit reihte sie sich ein in die Fangemeinde Jacques Audiard, der mit seinen 63 Jahren gerade mal sieben Spielfilme gedreht hat, davon jeder ein kleines Meisterwerk. Mit "Regarde les hommes tomber" hatte der französische Filmemacher 1995 einen "César" für das beste Debüt entgegennehmen dürfen, sein Drama "Dheepan" gewann in Cannes die goldene Palme, und dazwischen taten Kritiker wie Publikum dem Regisseur immer wieder ihre Bewunderung kund. Für sein physisches, von den Körpern seiner Figuren bestimmtes Kino fand Audiard in der französischen Oscar-Gewinnerin Marion Cotillard ("La vie en rose") und dem belgischen Shooting-Star Matthias Schoenaerts ("Bullhead") die perfekte Besetzung. Marion Cotillard ist derzeit gleich mit zwei grossen Hollywood-Kisten in den Kinos der Schweiz vertreten, der Videogame-Adaption "Assassin's Creed" mit ihrem Co-Star aus "Macbeth", Michael Fassbender, sowie dem Zweiter-Weltkrieg-Drama "Allied" mit Brad Pitt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marion Cotillard (Stéphanie) Matthias Schoenaerts (Alain van Versch) Armand Verdure (Sam) Céline Sallette (Louise) Corinne Masiero (Anna) Bouli Lanners (Martial) Jean-Michel Correia (Richard) Originaltitel: De rouille et d'os Regie: Jacques Audiard Drehbuch: Thomas Bidegain, Jacques Audiard, Craig Davidson Kamera: Stéphane Fontaine Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 232 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 97 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 62 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 32 Min.