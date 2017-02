Sky Comedy 23:35 bis 01:35 SciFi-Film Die Reise ins Ich USA 1987 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine sensationelle Erfindung verkleinert Pilot Tuck (Dennis Quaid) auf Mikrobengröße. In einem Mini-U-Boot soll er einem Hasen injiziert werden. Durch einen Unfall landet Tuck aber in dem Hypochonder Jack (Martin Short). An der Erfindung sind auch fiese Gangster interessiert, die sofort die Jagd auf die beiden Pechvögel eröffnen. - Für die tollen Effekte des pfiffigen Fantasyabenteuers gab es einen Oscar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dennis Quaid (Lt. Tuck Pendleton) Martin Short (Jack Putter) Meg Ryan (Lydia Maxwell) Kevin McCarthy (Victor Eugene Scrimshaw) Fiona Lewis (Dr. Margaret Canker) Vernon Wells (Mr. Igoe) Robert Picardo (der Cowboy) Originaltitel: Innerspace Regie: Joe Dante Drehbuch: Jeffrey Boam, Chip Proser Kamera: Andrew Laszlo Musik: Jerry Goldsmith Altersempfehlung: ab 12

