Sky Bundesliga 23:00 bis 01:00 Fußball Fußball: Bundesliga Werder Bremen - Borussia M'gladbach, 20. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken Was für ein Schock für Werder! In der Nachspielzeit verlieren die Bremer in Augsburg mit 2:3. Dabei wäre Alexander Nouri selbst mit einem Remis unzufrieden gewesen. "Das fühlt sich extrem bitter an nach diesem Spielverlauf", sagte der Trainer, dessen Team 2:1 führte und eigentlich alles unter Kontrolle hatte. Nur noch zwei Tore trennen Werder von Platz 16. "Die Tabelle sagt einiges aus, das ist Überlebenskampf pur. Wir müssen jetzt Punkte holen", fordert Spielmacher Zlatko Junuzovic. Allerdings hat Gegner Gladbach gerade einen "guten Lauf", wie Tony Jantscke nach sieben Punkten aus drei Partien findet, "den wollen wir natürlich so lange wie möglich mitnehmen". Ko In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

