Sky Krimi 22:25 bis 23:15 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 221 Alles hat seinen Preis D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Goldschmied Gisbert von Bodenstett wird ermordet am Yachthafen gefunden. Am Abend vorher feierte er noch den Abschluss einer Segelregatta, die der Gantinger Bürgermeister Karl Schretzmayer organisiert hatte. Kommissar Hansen, der ebenfalls bei der Regatta dabei war, weiß über den Toten nichts Auffälliges zu berichten. Bodenstetts Frau reagiert geschockt auf die Todesnachricht, kann sich aber nicht vorstellen, wer ihren Mann umgebracht haben soll. Wo sollen die Ermittler mit ihren Recherchen beginnen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Igor Jeftic (Sven Hansen) Dieter Fischer (Anton Stadler) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Gerhard Ammelburger Kamera: Rainer Gutjahr Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6

