TNT-Serie 22:35 bis 23:20 Mysteryserie Pretty Little Liars Der Zorn des Kahn USA 2016 Merken Eine der Freundinnen will im Alleingang beweisen, dass Noel Kahn Über-A ist. Emily sucht überraschend bei Paige Trost, was zu Spannungen in mehreren Beziehungen führt. Jason und Aria ermitteln indes gemeinsam in Marys Vergangenheit, um endlich herauszufinden, welche Geheimnisse sie hütet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Shay Mitchell (Emily Fields) Andrea Parker (Mary Drake) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Chad Lowe Drehbuch: Jonell Lennon

