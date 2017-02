National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Great Migrations - Das große Wunder der Tierwanderungen Das Band der Generationen GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei ihren großen Wanderungen nehmen Tiere enorme Risiken auf sich - und in vielen Fällen geht es dabei nur um ein Ziel: die Sicherung des Nachwuchses. Ob Gnus oder Bisons, Schmetterlinge oder Lachse, Walhaie oder Pinguine - sie alle arbeiten instinktiv am Erhalt ihrer jeweiligen Spezies. Von den felsigen Gestaden der Falkland-Inseln zu den Regenwäldern Costa Ricas und Australiens bis hin zu den Halbwüsten des Sudans machen sich Tag für Tag zahllose Tiere auf den Weg, um eine nächste Generation von Wanderern hervorzubringen und großzuziehen. Und bei all diesen Reisen geht es letztlich immer ums nackte Überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Migrations

