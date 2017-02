ARTE 23:30 bis 00:55 Drama Die getäuschte Frau D, NL, B 2015 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als Boris bei einem Unfall ums Leben kommt, gerät Ninas Welt aus den Fugen. Sie hat nicht nur den Verlust des Partners und des Vaters der gemeinsamen Tochter zu bewältigen, sondern muss auch erkennen, dass sie den Menschen, dem sie sich so nahe glaubte, kaum kannte. Denn Boris, von Beruf Fernfahrer, führte jahrelang ein Doppelleben mit einer anderen Frau, mit der er sogar Kinder hatte. Um dem Alltag zu entfliehen, taucht Nina in der Welt der Trucker unter, hat bedeutungslosen Sex mit Fremden und Gesangsauftritte in Raststätten und Autohöfen. Bis sie dem Fernfahrer Matthias begegnet, der ihrem Leben wieder Halt geben könnte - "Die getäuschte Frau" handelt von der Suche einer enttäuschten und betrogenen Frau nach der eigenen Identität und einem Weg zurück ins Glück. Wie Sacha Polaks Debütfilm "Hemel" zeichnet auch "Die getäuschte Frau" ein differenziertes Frauenbild jenseits von Klischees, ohne moralische Wertungen, dafür aber genau und einfühlsam. Dabei erzählen Polak und Drehbuchautorin Helena van der Meulen Ninas Geschichte nicht chronologisch, sondern beginnen irgendwo in der Mitte mit einer traumatisierten Hauptfigur, deren Vorgeschichte sich nach und nach entschlüsselt, so dass ihr zunächst verstörendes Verhalten immer verständlicher wird. Nina ist keine Frau wie viele andere. Aber eine, an der das Ungewöhnliche exemplarisch werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wende Snijders (Nina) Sascha Alexander Gersak (Matthias Fortun) Barry Atsma (Sven) Martijn Lakemeier (Anhalter) Zinsy de Boer (Pien) Tristan Göbel (Finn) Ilyes Moutaoukkil (Midas) Originaltitel: Zurich Regie: Sacha Polak Drehbuch: Helena van der Meulen Kamera: Frank van den Eeden Musik: Rutger Reinders Altersempfehlung: ab 12