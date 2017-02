ARTE 22:00 bis 23:30 Dokumentation Sacro Gra - Das andere Rom I, F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Grande Raccordo Anulare (GRA) ist eine knapp 70 Kilometer lange Ringautobahn, die um die italienische Hauptstadt Rom herumführt. Am Rande dieser pulsierenden Verkehrsader leben Menschen, für die Modernität und Tempo keine Rolle spielen. Die Dokumentation zeigt sieben dieser Menschen, darunter einen Agronomen, der seine Palmen hegt und pflegt, einen wie ein Wasserfall sprechenden Vater und seine schweigsame Tochter in ihrer Sozialwohnung, ein Paar abgestiegene Adlige, die ihren Rokoko-Palast vermieten, alternde Prostituierte und einen Krankenfahrer. Trotz ihrer Unterschiede in sozialer Herkunft und beruflichem Profil haben sie eines gemein: Sie wurden aus der expandierenden Hauptstadt mit ihren berühmten Denkmälern und Museen verdrängt und führen jenseits des Autobahnrings ein Randdasein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sacro GRA Regie: Gianfranco Rosi Drehbuch: Gianfranco Rosi, Niccolo Bassetti Kamera: Gianfranco Rosi

