ARTE 20:15 bis 22:00 Tragikomödie Gloria CHI, E 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Endfünfzigerin Gloria stürzt sich in die Welt der Singles und lernt Rodolfo kennen. Doch was leidenschaftlich und liebevoll beginnt, wird für Gloria alsbald zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Denn Rodolfo, seit einem Jahr geschieden, schafft es nicht oder will es auch gar nicht, sich endgültig von seiner Familie zu lösen. Während Gloria seit längerer Zeit auf der Suche nach einem neuen Leben ist und der Zukunft stets positiv entgegensieht, hat für Rodolfo eine wirkliche Trennung von seiner Familie noch nicht stattgefunden. Empfindsames Porträt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paulina García (Gloria) Sergio Hernández (Rodolfo) Diego Fontecilla (Pedro) Fabiola Zamora (Ana) Coca Guazzini (Luz) Hugo Moraga (Hugo) Alejandro Goic (Gabriel) Originaltitel: Gloria Regie: Sebastián Lelio Drehbuch: Sebastián Lelio, Gonzalo Maza Kamera: Benjamín Echazarreta Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 236 Min. Abenteuer Leben am Sonntag

Magazin

kabel eins 23:15 bis 01:00

Seit 101 Min. Meteora

Drama

3sat 23:50 bis 01:10

Seit 66 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 36 Min.