ZDF 20:25 bis 23:15 Fußball Champions League: Bayern - Arsenal Achtelfinale, Hinspiel 2017 Stereo Untertitel Live 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Achtelfinale in der Champions League: Bayern - Arsenal. Auch in der Saison 2013/14 trafen die Bayern auf die Londoner im Achtelfinale. Damals setzten sich die Münchner im Auswärtshinspiel mit 2:0 durch, im Rückspiel gab es ein 1:1. Diese Saison hat der FCB die Gruppenphase (überraschend) erst als Zweiter hinter Atlético Madrid überstanden. Im letzten Gruppenspiel setzten sich die Bayern gegen Madrid dank des Zauberfreistoßtors von Lewandowski mit 1:0 durch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Oliver Welke Gäste: Gäste: Oliver Kahn

