FOX 22:40 bis 23:25 Mysteryserie Wayward Pines Folge: 7 Das Jahr, in dem wir leben USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Ethan findet in seinem Wagen eine Bombe. Deshalb misstraut er nun auch den Menschen, die ihm nahestehen. Sein Verdacht fällt schnell auf eine bestimmte Person. Die Beweise verdichten sich, dass einige Bewohner der Stadt eine verdeckte Operation planen, die alle Mitbürger in Gefahr bringen könnte. Doch wer steckt dahinter? Alle Hoffnung liegt nun bei Ethan, der die Aufständischen entlarven und zur Rechenschaft ziehen soll. Ethan erzählt Theresa die Wahrheit über Wayward Pines, doch sie glaubt ihm nicht. Sie befürchtet, dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Ben hingegen ist mit den Gedanken ganz bei seiner neuen Freundin Amy. Die Folgen der Serie "Wayward Pines" sind nach der jeweiligen Ausstrahlung in ZDFneo über die funk App von ARD und ZDF online verfügbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Toby Jones (Dr. Jenkins) Melissa Leo (Schwester Pam) Carla Gugino (Kate Hewson) Toby Levins (Alan) Shannyn Sossamon (Theresa Burke) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Steve Shill Drehbuch: Chad Hodge, Rob Fresco Kamera: Jim Denault Altersempfehlung: ab 16

