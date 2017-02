ZDFinfo 22:25 bis 23:10 Dokumentation Die Entstehung der Erde Gold aus dem All GB 2009 Stereo 16:9 Merken Eine Supernova explodiert und bildet unser Sonnensystem. Viele verschiedene Stoffe fliegen im Weltraum umher, auch Gold, welches sich zu einem kleinen Teil auf unserem Planeten niederlässt. Geologische Prozesse transportieren das Gold über die Jahrmillionen in verschiedene Weltregionen. Ein Großteil liegt heute tief unter der Erde in Südafrika. In Amerika dagegen führten oberirdische Vorräte zum sogenannten Goldrausch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Earth was made

