TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie King of Queens Folge: 59 In flagranti USA 2000 16:9 Merken Doug und Carrie springen als Babysitter ein, weil ihre Freunde Deacon und Kelly überraschend zu einer Beerdigung müssen. Zunächst befürchten sie, dem Kinderhüten nicht gewachsen zu sein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Merrin Dungey (Kelly) Marshaun Daniel (Kirby) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Ilana Wernick

