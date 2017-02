National Geographic People 22:30 bis 23:15 Dokumentation Wilde Abenteuer mit Shane Reynolds Monster der Everglades USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Shane Reynolds hat die ganze Welt gesehen. Doch auch bei ihm zu Hause gibt es vieles zu entdecken. In seinem Heimatstaat Florida macht er sich auf den Weg in die weltberühmten Everglades. Shane weiß, dass in diesem subtropischen Sumpfgebiet einige der gefährlichsten Tiere Amerikas leben. Und tatsächlich: Bald trifft er auf Schlangen und Alligatoren. Ob er auch das Geheimnis um den legendären "Skunk Ape" lüften kann? Für die Wildhüter ist dieses yeti-hafte Wesen jedenfalls pure Erfindung. Doch Shane macht diesbezüglich eine überraschende Bekanntschaft. Direkt an der Küste begegnet er den Seejungfrauen von Florida, Rundschwanzseekühen, die in den Mangrovenwäldern an der Grenze zwischen Süß- und Salzwasser leben. Am Ende dieser Reise weiß Shane, dass manche Abenteuer auch vor der eigenen Haustür beginnen können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shane Untamed

