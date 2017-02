Tele 5 00:03 bis 01:49 Horrorfilm Vampire Bats USA 2005 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als in einer provinziellen Universitätsstadt wiederholt auffällig blutleere Leichen von Bierbrüdern gefunden werden, will die zugereiste Diplombiologin Maddy Rierdon nicht an die von der Polizei gemutmaßten Studentenunruhen glauben, sondern verdächtigt einen möglicherweise mutierten Fledermausstamm. Weil dem Bürgermeister jedoch mehr an Vertuschung als an Aufklärung gelegen ist, bleibt es Maddy und ihren Studenten überlassen, auf eigene Faust Licht ins gefährliche Dunkel zu bringen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Lucy Lawless (Maddy Rierdon) Dylan Neal (Dan Dryer) Liam Waite (Jay Schuster) Timothy Bottoms (Hank Poelker) Craig Ferguson (Fisherman) Brett Butler (Shelly Beaudraux) Tony Plana (Sheriff Herbst) Originaltitel: Vampire Bats Regie: Eric Bross Drehbuch: Doug Prochilo Kamera: Horacio Marquínez Musik: Douglas J. Cuomo Altersempfehlung: ab 16