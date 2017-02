Tele 5 22:00 bis 23:55 Horrorfilm Supergator USA 2007 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vulkanforscher Dr. Scott Kinney kommt mit einer neuen Studentengruppe nach Hawaii, um erstens einen aktiven Vulkan zu untersuchen und zweitens jenes Trauma zu bewältigen, bei dem vor Jahren eine andere Studentengruppe unter seinen Fittichen auf tragische Weise ihr Leben ließ. Ebenfalls auf der Insel, doch in gänzlich anderer Mission, befindet sich eine Konzernchefin und der von ihr engagierte Wildhüter. Denn was weder der Vulkanforscher noch die Feriengäste, wohl aber sie ahnt: Auf der Insel geht ein urzeitliches Krokodilmonster um. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Brad Johnson (Scott Kinney) Kelly McGillis (Kim Taft) Bianca Lawson (Carla Masters) Mary Alexandra Stiefvater (Alexandra Stevens) Josh Kelly (Ryan Houston) John Colton (Jake Kilpatrick) Holly Weber (Lorissa) Originaltitel: Supergator Regie: Brian Clyde Drehbuch: Brian Clyde, Frances Doel, Jeffrey Sturges Kamera: Andrea V. Rossotto, Robert Shoemaker Musik: Damon Ebner Altersempfehlung: ab 18