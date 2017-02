Tele 5 20:15 bis 22:00 Actionfilm Supershark USA 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als eine Bohrinsel vor der Küste auf Grund läuft und fast sämtliche Arbeiter getötet werden, nimmt Kat, Agentin des Ocean Investigation Bureau, die Ermittlungen auf. Was zunächst aussieht, als wäre ein Erdbeben schuld gewesen, erweist sich als erste Tat eines mutierten Superhais, der wenig später schon Angst und Schrecken auf dem Festland verbreitet: Denn der Hai kann sich ebenso an Land bewegen wie auch wie ein Vogel in die Luft schnellen. Die Armee muss ihre beste Hardware aufbieten. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: John Schneider (Wade) Sarah Lieving (Kat Carmichael) Tim Abell (Skipper Chuck) Jerry Lacy (Stewart) Ted Monte (Dr. Miller) Catherine Annette (Jill) Rick Cramer (Colonel Caldwell) Originaltitel: Super Shark Regie: Fred Olen Ray Drehbuch: Clyde McCoy, Antonio Olivas, Fred Olen Ray Kamera: Ben Demaree Musik: Jeffrey Walton Altersempfehlung: ab 12