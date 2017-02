Schweiz 2 08:45 bis 09:30 Comedyserie Parenthood Wer hat schon Zeit für Ideale? USA 2010 Dolby Digital HDTV Merken Adam will mehr Zeit mit der ganzen Familie verbringen, doch das stellt sich als gar nicht so einfach heraus. Sarahs Beziehung zu Mister Cyr verläuft besser als erwartet. Sie überlegt, ob sie Amber davon erzählen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Krause (Adam Braverman) Lauren Graham (Sarah Braverman) Dax Shepard (Crosby Braverman) Monica Potter (Kristina Braverman) Erika Christensen (Julia Braverman) Sam Jaeger (Joel Graham) Savannah Paige Rae (Sydney Graham) Originaltitel: Parenthood Regie: Adam Davidson Drehbuch: Sarah Watson Kamera: Michael Weaver Musik: Jason Derlatka, Jon Ehrlich Altersempfehlung: ab 12