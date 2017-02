Schweiz 2 10:50 bis 11:35 Krimiserie Kommissar Rex Berühmt um jeden Preis D, A 2003 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Polizeihund Rex, Marc Hoffmann und Niki Herzog müssen diesmal in der von der deutschen Regenbogenpresse getauften "Luder"-Szene ermitteln. Junge, "prominente" Frauen sind auf brutale Weise ermordet worden, als Tatwaffe wurde jeweils eine Champagnerflasche benutzt. Die Kommissare nehmen die Mitglieder dieser Szene unter die Lupe, aber auch die Autogrammjäger kommen als Täter in Frage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Marisa Growaldt (Carmen) Marianne Mendt (Frau Ecker) Julia Horvath (Barbara Seitz) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hajo Gies Kamera: Martin Stingl Musik: Peter Wolf Altersempfehlung: ab 12