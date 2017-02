Schweiz 2 09:50 bis 10:35 Dokumentation Anthony Bourdain - Eine Frage des Geschmacks Lissabon USA 2013 HDTV Merken Neue Geschmackserlebnisse, aufregende kulinarische Entdeckungen, aufregende Destinationen: Auf seiner Suche nach Köstlichkeiten und Kuriositäten begibt sich der US-amerikanische Koch Anthony Bourdain auf einen kulinarischen Entdeckungstrip in die weite Welt. Anthony hat ein hohes Ziel: Er möchte das perfekte Gericht finden. Der Vollblutgastronom mit französischen Wurzeln arbeitete 20 Jahre lang als Küchenchef und führte in New York City die weltbekannte Brasserie Les Halles. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anthony Bourdain: No Reservations

