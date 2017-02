Eine US-Spezialeinheit soll in Nigeria die Ärztin einer Dschungelmission (Monica Bellucci) aus den Bürgerkriegswirren befreien. Die Frau weigert sich, ohne ihre Schützlinge das Dorf zu verlassen. Lieutenant Waters (Bruce Willis) beschließt daraufhin, sich mit den Flüchtlingen zu Fuß zur Grenze durchzuschlagen, stets verfolgt von Rebellen. - Packendes Kriegsdrama mit Starbesetzung vom Regisseur von "Southpaw" und "The Equalizer". In Google-Kalender eintragen