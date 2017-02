RTL II 20:15 bis 22:35 Thriller Der Mandant USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mickey Haller ist Strafverteidiger in Los Angeles. Er ist ein Winkeladvokat, der seine Fälle auf sehr ungewöhnliche Art und Weise regelt. Haller nutzt die Lücken des Rechtssystems geschickt aus, um für seine, meist schuldigen, Klienten gute Deals auszuhandeln. Wegen seiner dubiosen Absprachen ist Mickey Haller bei Polizei und Staatsanwaltschaft nicht sehr beliebt. Ständig auf Tour, von Gerichtssaal zu Gerichtssaal, besitzt er nicht einmal ein Büro. Viele seiner krummen Geschäfte regelt er gleich vom Rücksitz seines Autos. Mickey ist einzig und allein auf den schnellen Dollar aus. Diese Mentalität hat seine Ehe mit der attraktiven Staatsanwältin Maggie zerstört. Obwohl sich die beiden im Gerichtssaal oft als Gegner gegenüberstehen, haben sie eines gemeinsam, ihre Tochter. Während Hallers bisherige Fälle eher unspektakulärer Natur waren, bietet sich ihm eines Tages die Chance seines Lebens. Er soll den Millionärssohn und Playboy Louis Roulet verteidigen - ein finanzieller Glücksfall? Roulet, dem Vergewaltigung und versuchter Mord an einer Prostituierten vorgeworfen wird, beteuert seine Unschuld. Mickey glaubt Roulet, obwohl es ihm sonst absolut egal ist, ob seine Mandanten unschuldig sind oder nicht. Intensive Nachforschungen fördern jedoch erschreckende Informationen zutage. Irgendwas stimmt an Roulets Geschichte ganz und gar nicht. Mehr und mehr bringt dieser Fall nicht nur Haller selbst, sondern auch seine Familie in Gefahr. Jetzt muss Mickey Haller dessen ganze Cleverness ausspielen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew McConaughey (Mick Haller) Marisa Tomei (Maggie McPherson) Ryan Phillippe (Louis Roulet) William H. Macy (Frank Levin) Josh Lucas (Ted Minton) John Leguizamo (Val Valenzuela) Michael Peña (Jesus Martinez) Originaltitel: The Lincoln Lawyer Regie: Brad Furman Drehbuch: John Romano Kamera: Lukas Ettlin Musik: Cliff Martinez Altersempfehlung: ab 12