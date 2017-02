RTL II 03:55 bis 05:50 Sonstiges Hitcher Returns - Die Rückkehr des Highwaykillers USA 2003 Dolby 16:9 Live TV Merken Vor fünfzehn Jahren hatte Jim Halsey eine traumatische Begegnung mit einem mörderischen Tramper - und noch immer verfolgt ihn der Horror des Erlebten. Um Jim auf andere Gedanken zu bringen, verordnet ihm seine Freundin Maggie einen gemeinsamen Urlaub. Ausgerechnet ein Autotrip durch Texas soll Jim bei seiner Vergangenheitsbewältigung helfen. Doch es kommt anders als geplant: Ein neuer, aber nicht minder blutrünstiger Highwaykiller nimmt das Pärchen ins Visier. Er tötet Jim und schiebt Maggie die Tat die Schuhe. Diese muss sich jetzt nicht nur gegen die Nachstellungen des Hitchers zur Wehr setzen, sondern auch den schießwütigen Highway-Polizisten entkommen, die die vermeintliche Killerin jagen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jake Busey (Jack) Kari Wuhrer (Maggie) C. Thomas Howell (Jim Halsey) Shaun Johnston (Sheriff Castillo) Marty Antonini (Ray Stevens) Darcy Dunlop (Bonnie Esteridge) Mackenzie Gray (Leutnant) Originaltitel: The Hitcher II: I've Been Waiting Regie: Louis Morneau Drehbuch: Molly Meeker, Charles R. Meeker, Leslie Scharf Kamera: George Mooradian Musik: Joe Kraemer Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 471 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 271 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 201 Min. Gesetz der Rache

Thriller

ProSieben 03:35 bis 05:15

Seit 76 Min.