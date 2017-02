RTL II 22:25 bis 00:30 Horrorfilm Girlhouse - Töte, was Du nicht kriegen kannst! CDN 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Um ihr Studium zu finanzieren begibt sich Collegegirl Kylie in das sogenannte "Girlhouse", eine abgeschiedene Villa, in der sexy Ladies ihr Geld vor Webcams verdienen. Die Mädchen werden rund um die Uhr in allen Räumen des Hauses gefilmt und geizen dabei nicht mit ihren Reizen. Neuankömmling Kylie erregt besonders die Aufmerksamkeit des zurückgezogen lebenden LoverBoy, der es sogar schafft, sich in das eigentlich vollkommen sichere System der Villa zu hacken und Kylie ein Foto von sich zu schicken. Als die anderen Mädchen das Bild sehen, machen sie sich über LoverBoy lustig - ein schwerer Fehler, wie sich bald herausstellen soll. LoverBoy, der sich an den überheblichen Mädchen rächen will, gelingt es, die geheime Adresse der Villa herauszufinden. Nachdem er den Wachmann ausgeschaltet hat, beginnt die Jagd des Psychopathen auf die Bewohnerinnen des "Girlhouse". Alex, ein Freund von Kylie, beobachtet die schrecklichen Vorgänge über die Webcams des Hauses und versucht, die nichts ahnenden Mädchen vor dem Killer zu warnen. Es beginnt ein Spiel um Leben und Tod... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ali Cobrin (Kylie Atkins) Adam DiMarco (Ben Stanley) Slaine (Loverboy) Alyson Bath (Devon) Elysia Rotaru (Heather) Chasty Ballesteros (Janet) Alice Hunter (Kat) Originaltitel: Girl House Regie: Trevor Matthews, Jon Knautz Drehbuch: Nick Gordon Kamera: Chris Norr Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 18