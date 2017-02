RTL II 20:15 bis 22:25 Komödie Wie ausgewechselt USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dave und Mitch sind zwei Freunde, die so verschieden sind, wie man nur sein kann. Der eine ist Anwalt in einer namhaften Kanzlei, verheiratet mit der zauberhaften Jamie und Vater von drei Kindern. Der andere ist ein Single ohne Arbeit und ohne Sorgen, der keine Verpflichtungen hat, außer sein Leben zu genießen. Doch für beide scheint das Leben des anderen ein Traum zu sein und eines Abends wünschen sie sich genau das. Als sie dann plötzlich nach einer durchzechten Nacht in einen Brunnen pinkeln, tauschen sie auf unerklärlich Weise die Körper. Doch schon bald fällt ihnen auf, dass ihr neues Dasein gar nicht so erstrebenswert ist wie es zunächst schien... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Reynolds (Mitch Planko) Jason Bateman (Dave Lockwood) Leslie Mann (Jamie Lockwood) Olivia Wilde (Sabrina McArdle) Alan Arkin (Mitch's Dad) Mircea Monroe (Tatiana) Gregory Itzin (Flemming Steel) Originaltitel: The Change-Up Regie: David Dobkin Drehbuch: Scott Moore Kamera: Eric Alan Edwards Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16