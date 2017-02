RTL II 23:25 bis 01:35 Actionfilm Olympus Has Fallen - Die Welt in Gefahr USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem es ihm nicht gelang, die Frau des US-Präsidenten Benjamin Asher nach einem tragischen Autounfall zu retten, wird der Bodyguard Mike Banning zum Schreibtischdienst verdonnert. Doch dann wird das Weiße Haus von nordkoreanischen Terroristen gestürmt. Die bestens ausgerüsteten Kämpfer nehmen mit Hilfe eines Verräters aus Kreisen des Secret Service den Präsidenten und seinen Stab als Geiseln. Die herbeieilenden US-Truppen werden von den Terroristen ausgeschaltet, nur Banning gelingt es, sich Zugang zum Weißen Haus zu verschaffen. Ihm bleibt nur wenig Zeit, um im Alleingang den Präsidenten zu befreien und den Plan der Terroristen, die USA in eine atomare Katastrophe zu stürzen, zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerard Butler (Mike Banning) Aaron Eckhart (Präsident Benjamin Asher) Morgan Freeman (Speaker Trumbull) Angela Bassett (Lynn Jacobs) Robert Forster (General Edward Clegg) Cole Hauser (Roma) Finley Jacobsen (Connor) Originaltitel: Olympus Has Fallen Regie: Antoine Fuqua Drehbuch: Creighton Rothenberger, Katrin Benedikt Kamera: Conrad W. Hall Musik: Trevor Morris Altersempfehlung: ab 16