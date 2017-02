RTL NITRO 10:15 bis 11:05 Actionserie Ein Colt für alle Fälle Räuberpistolen USA 1981 Live TV Merken Danny Gardner, ein kleiner Gauner, wird in einen Raubüberfall verwickelt, mit dem er in Wirklichkeit nichts zu tun hat. Aus Angst, im Gefängnis einem der wahren Täter zu begegnen, flieht er. Im Staatsgefängnis wartet dann auch nicht etwa ein gewöhnlicher Krimineller, sondern Jeff Walker, "das Monster" genannt. Es gibt nur eine Möglichkeit, um Danny das Leben zu retten: Colt muss beweisen, dass "das Monster" zusammen mit seinem Freund "Rotauge" den Überfall durchgeführt hat. Zu diesem Zweck lassen sich Colt und Howie als angebliche Polizistenmörder ins Gefängnis einschleusen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee Majors (Colt Seavers) Douglas Barr (Howie Munson) Heather Thomas (Jody Banks) Jo Ann Pflug (Samantha Jack) Richard Kiel (Jeff Walker) Sandy Ward (Mitchell) Otto Felix (Danny Gardner) Originaltitel: The Fall Guy Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Glen A. Larson, Mark Jones, Ted Lang Musik: Glen A. Larson