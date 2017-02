RTL NITRO 07:25 bis 08:15 Actionserie Der Sechs Millionen Dollar Mann Der Waffenschieber USA 1973 HDTV Live TV Merken Auf den Bahamas versucht Steve den Waffenhändler Findletter zu fassen. Unverhofft trifft er auf den Agenten Alexi Kaslov und seine hübsche Assistentin, die auch auf der Suche nach Findletter sind. Ist das wirklich Zufall? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lee Majors (Steve Austin) Lindsay Wagner (Jaime Sommers) Richard Anderson (Oscar Goldman) Alan Oppenheimer (Dr. Rudy Wells) Originaltitel: The Six Million Dollar Man

