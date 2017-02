France 3 20:55 bis 22:25 Sonstiges Meurtres à Avignon F 2016 Stereo 16:9 Merken Laurence Ravel, commandant à la PJ d'Avignon, est chargée d'élucider la mort d'une femme, dont le squelette vient d'être découvert par des ouvriers dans la chambre forte, secrète, de la grande bibliothèque du Palais des Papes. Pour l'aider dans cette affaire, on lui adjoint une enquêtrice, commandant à la tête d'une section de criminologie comportementale du 36, quaid des Orfèvres. Or, cette jeune femmes n'est autre que Julie, la fille du frère jumeau de Laurence, qu'elle n'a pas revu depuis trente ans. Les deux femmes, qui ne s'étaient jamais rencontrées, sont contraintes de travailler en équipe, en dépit de leurs personnalités diamétralement opposées et de leurs méthodes d'investigation très différentes. Rapidement, il apparaît que le squelette retrouvé dans la chambre forte est celui d'Isabelle Blanchard, l'amie d'enfance de Laurence... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Jacob (Laurence Ravel) Laetitia Milot (Julie Ravel) Farouk Bermouga (Abdel) Solène Delannoy (Marion Larrieu) Pascal Elso (Dimitri Bellac) Jean-Yves Chatelais (Bruno) Frédéric Bodson (Georges Blanchard) Originaltitel: Meurtres à Avignon Regie: Stéphane Kappes Drehbuch: Armelle Patron, Emmanuel Patron Musik: Xavier Berthelot