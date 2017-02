kabel eins 22:20 bis 00:35 Actionfilm Metro USA 1997 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Mit seinen unorthodoxen Methoden ist Scott Roper die Nummer eins unter den Verhandlungsspezialisten. Mit seinem losen Mundwerk redet er die Geiselnehmer in San Francisco in Grund und Boden. Doch als Ropers Freund und Kollege Sam bei einem Routineeinsatz von dem eiskalten Killer Korda getötet wird, nimmt er mit seinem neuen Partner Kevin die Verfolgung auf. Dabei gerät Roper selbst ins Visier des Psychokillers ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eddie Murphy (Insp. Scott Roper) Kim Miyori (Detektiv Kimura) Art Evans (Lt. Sam Baffett) James Carpenter (Forbes) Michael Rapaport (Kevin McCall) Donal Logue (Earl) Jeni Chua (Debbie) Originaltitel: Metro Regie: Thomas Carter Drehbuch: Randy Feldman Kamera: Fred Murphy Musik: Steve Porcaro Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 20:00 bis 23:55

Seit 221 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 161 Min. Dementia

Horrorfilm

Tele 5 22:01 bis 23:51

Seit 100 Min. stern TV

Magazin

RTL 22:15 bis 00:00

Seit 86 Min.