kabel eins 02:55 bis 04:40 Thriller Funny Games U.S. USA, F, GB, A, D, I 2007 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Ehepaar Ann und George fährt gemeinsam mit seinem Sohn Georgie in sein Ferienhaus in die Hamptons, wo es die Sommerferien verbringen will. Die Familie trifft dort auf Peter und Paul, die sich als Söhne vom Freund der Nachbarn ausgeben und zunächst höflich um ein paar Eier zum Kochen bitten - doch bald zeigt sich, dass dies nur der Beginn eines perfiden Katz-und-Maus-Spiels ist. Bald finden sich Ann, George und Georgie in einem Albtraum aus Gewalt und Psychoterror wieder ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Naomi Watts (Ann) Tim Roth (George) Michael Pitt (Paul) Brady Corbet (Peter) Devon Gearhart (Georgie) Boyd Gaines (Fred) Siobhan Fallon (Betsy) Originaltitel: Funny Games Regie: Michael Haneke Drehbuch: Michael Haneke Kamera: Darius Khondji Altersempfehlung: ab 18