kabel eins 01:10 bis 02:40 Actionfilm The Punisher AUS, USA 1989 16:9 HDTV Der Polizist Frank Castle führt seit fünf Jahren einen blutigen Kampf gegen das moderne Verbrechen, vor allem aber gegen jene, die damals seine Frau und Kinder töteten. Die Presse bezeichnet den unbekannten Rächer nur als "Punisher". Als die japanische Yakuza die örtliche Mafia ausbootet und die Kinder der Bosse als Geiseln nimmt, zwingt der Mafioso Franco den kinderlieben Punisher, bei einer Befreiungsaktion mitzumachen ... Schauspieler: Dolph Lundgren (Frank Castle / The Punisher) Louis Gossett jr. (Jake Berkowitz) Jeroen Krabbé (Gianni Franco) Kim Miyori (Lady Tanaka) Bryan Marshall (Dino Moretti) Nancy Everhard (Sam Leary) Barry Otto (Shake) Originaltitel: The Punisher Regie: Mark Goldblatt Drehbuch: Boaz Yakin Kamera: Ian Baker Musik: Dennis Dreith Altersempfehlung: ab 18