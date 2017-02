Otto lebt höchst zufrieden in seinem rot-weiß gestreiften Leuchtturm auf dem Deich. Sehr unzufrieden mit dieser Situation ist die Firma High-Speed Unlimited, die just auf diesem Gelände eine Raketen-Teststrecke bauen will. Ottos Rettung ist sein Bruder Benno, dem der Leuchtturm eigentlich gehört. Dummerweise weiß Otto nur, dass Benno in Florida lebt. Also heißt es Koffer packen und die geliebte Heimat verlassen, um Benno ausfindig zu machen ... In Google-Kalender eintragen