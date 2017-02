Ottos Leben in der Stadt verläuft ziemlich trostlos: Er schuftet für einen autoritären Hausmeister, der ihn ausnutzt und unterbuttert, wo er nur kann. Auch privat hat er es schwer: Er verliebt sich ausgerechnet in die attraktive und langbeinige Blondine Anna - sehr zum Kummer von Mauerblümchen Gaby. Doch die schöne Anna zeigt nicht einen Schimmer Interesse an ihrem neuen Verehrer - sie hat nur Augen für den Muskelprotz und Filmhelden "Amboss, der Rabiator". In Google-Kalender eintragen