Pro7 MAXX 20:15 bis 22:00 Komödie Otto - Der Film D 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das naive und arme Landei Otto gerät in der Großstadt in die Fänge des skrupellosen Kredithais Shark. Dieser fordert unmissverständlich und prompt sein Geld zurück. Da kommt es Otto wie gerufen, dass er der jungen Millionärin Silvia von Kohlen und Reibach das Leben rettet. Die beiden verlieben sich ineinander, doch das junge Glück hat einige Abenteuer zu bestehen: Denn da sind noch zwei Bankräuber und Silvias Verlobter Ernesto, die ebenfalls schnell reich werden wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Otto Waalkes (Otto) Elisabeth Wiedemann (Konsulin von Kohlen und Reibach) Sky Dumont (Ernesto) Jessika Cardinahl (Silvia) Peter Kuiper (Shark) Gottfried John (Sonnemann) Karl Lieffen (Floppmann) Originaltitel: Otto - Der Film Regie: Xaver Schwarzenberger, Xaver Schwarzenberger, Otto Waalkes Drehbuch: Bernd Eilert, Robert Gernhardt, Peter Knorr, Bernd Eilert, Robert Gernhardt, Peter Knorr, Otto Waalkes Kamera: Xaver Schwarzenberger, Michael Stöger Musik: Herb Geller