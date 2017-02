Pro7 MAXX 16:10 bis 18:25 Magazin Galileo 360° Ranking Spezial: Tough Guys Die verrücktesten Jobs D 2016 16:9 HDTV Merken Wie sieht der Arbeitsalltag eines Spielzeugjägers oder eines Ufo-Forschers aus? Was bringt einen Schauspieler dazu, sein Geld mit professionellem Spazierengehen zu verdienen? "Galileo 360°" stellt in dieser Folge die verrücktesten Jobs weltweit vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°