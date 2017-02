Pro7 MAXX 16:20 bis 16:45 Trickserie Pokémon Die Piraten von Decolor! J 2013 16:9 HDTV Merken Unsere Helden sind per Schiff auf dem Weg zu den Decolorinseln. Doch ein ungewöhnliches Piraten-Quartett bringt alle von ihrem Kurs ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6