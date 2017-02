Pro7 MAXX 20:15 bis 22:45 Magazin Galileo 360° Ranking Spezial: Tough Guys Die verrücktesten Jobs D 2016 HDTV Merken Wie sieht der Arbeitsalltag eines Spielzeugjägers oder eines Ufo-Forschers aus? Was bringt einen Schauspieler dazu, sein Geld mit professionellem Spazierengehen zu verdienen? "Galileo 360°" stellt in dieser Folge die verrücktesten Jobs weltweit vor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Funda Vanroy Originaltitel: Galileo 360°

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 221 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 111 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 71 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 56 Min.