Pro7 MAXX 15:50 bis 16:15 Trickserie Pokémon Es lebe der Muschelkönig! J 2013 16:9 HDTV Auf der Muschelinsel findet ein Turnier statt, bei dem Ottaro und Zwottronin um den Titel des Muschelkönigs kämpfen. Ash will natürlich mit seinem Ottaro daran teilnehmen - und sein Pokémon ist auch extrem motiviert. Schließlich geht es nicht nur um die Trophäe der "Goldenen Muschel", sondern auch um das Herz der amtierenden Muschelkönigin ... Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6