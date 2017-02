Pro7 MAXX 11:40 bis 16:45 Sport ran Football: NFL Super Bowl 2017 - Patriots vs. Falcons USA 2017 16:9 HDTV Merken It's Super Sunday! In der Nacht von Sonntag, 5. Februar, auf Montag, 6. Februar 2017, präsentieren SAT.1 und ran.de den 51. Super Bowl live aus Houston. Im NRG Stadium treffen der NFC- und der AFC-Champion aufeinander - mit nur einem Ziel: die begehrteste Football-Trophäe der Welt, die Vince-Lombardi-Trophy, nach dem Spiel in den Händen zu halten. In der Halftime-Show tritt Lady Gaga auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Matthias Killing