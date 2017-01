Pro7 MAXX 00:10 bis 01:45 Actionfilm Hooligans 3 - Never Back Down GB 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spannendes Action-Drama über den organisierten Kampf: Früher zählte Danny zu einer der bekanntesten Hooligan-Gruppierungen in West Ham. Vor 14 Jahren schwor er der Gewalt jedoch ab. Als er erfährt, dass sein kleiner Bruder Joey bei einem organisierten Straßenkampf getötet wurde, schwört Danny Rache und fällt in alte Muster zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Adkins (Danny) Kacey Barnfield (Molly) Joey Ansah (Victor) Jack Doolan (Gilly) Mark Wingett (Pistol Pete) Christian Howard (Wedge) Spencer Wilding (Mason) Originaltitel: Green Street 3: Never Back Down Regie: James Nunn Drehbuch: Ronnie Thompson Kamera: Jonathan Iles Musik: Paul Arnold, Andrew Barnabas Altersempfehlung: ab 18