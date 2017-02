Sat.1 23:05 bis 00:00 Krimiserie Criminal Minds Der Boxer USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Philadelphia werden zwei Männer gefunden, die mit einem Metallrohr totgeschlagen wurden. Die Art, wie die Leichen danach behandelt wurden, lässt darauf schließen, dass der Täter Reue empfand, aber immer mehr in einen Blutrausch verfiel. Das BAU-Team vermutet zu Recht einen Serienmörder, denn bald werden wieder zwei Tote gefunden, die diesmal mit bloßen Fäusten erschlagen wurden. Die Ermittlungen führen das Team ins Boxermilieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Paget Brewster (Emily Prentiss) Shemar Moore (Derek Morgan) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) A. J. Cook (Jennifer "JJ" Jareau) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Rob Hardy Drehbuch: Janine Sherman Barrois Kamera: Greg St. Johns Musik: Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12

