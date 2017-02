Sat.1 01:10 bis 02:40 Horrorfilm Quarantäne 2: Terminal USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken An Bord des Fluges 318 wird Stewardess Jenny plötzlich mit einem Notfall konfrontiert: Ein Passagier läuft Amok und versucht mit aller Gewalt, ins Cockpit einzudringen. Nur mit Mühe kann er überwältigt werden. Der Vorfall zwingt den Piloten zur Notlandung. Schnell wird klar, dass der Amokläufer einen mysteriösen Virus in sich trägt. Die Infektion scheint sich bereits auf andere Fluggäste übertragen zu haben. Für die Crew und die Passagiere beginnt ein Kampf um Leben und Tod ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mercedes Mason (Jenny) Josh Cooke (Henry) Mattie Liptak (George) Ignacio Serricchio (Ed) Noree Victoria (Shilah) Bre Blair (Paula) Lamar Stewart (Preston) Originaltitel: Quarantine 2: Terminal Regie: John G. Pogue Drehbuch: John G. Pogue Kamera: Matthew T. Irving Altersempfehlung: ab 16