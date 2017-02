Sky Sport Austria 06:00 bis 08:00 Basketball Basketball: Österreich Redwell Gunners Oberwart - WBC Raiffeisen Wels, 21. Runde A Stereo 16:9 HDTV Merken 81.8 Punkte pro Spiel - so viel Zähler müssen gegnerische Teams der Redwell Gunners Oberwart im Schnitt einstecken. Auch in Runde 19 zeigte sich der Liga-Primus beim Spiel gegen den BC Hallmann Vienna in Ballerlaune, zerlegte die Hauptstädter mit 81:56. "In der zweiten Halbzeit haben wir die wohl beste Leistung der Saison gebracht", analysierte Headcoach Chris Chougaz. Anders der viertplatzierte WBC, der zuletzt vor eigenem Publikum gegen die Swans Gmunden mit 75:93 unterging und damit den Anschluss an die Spitzenplätze zu verlieren droht. Schlechte Aussichten für Wels: Kann der WBC den ballernden Kanonieren dennoch etwas entgegensetzen? Kommentar: Erich Auer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

