RTL 9 22:35 bis 00:20 Horrorfilm Souviens-toi... l'été dernier 2 USA 1998 Lois Duncan 20 40 60 80 100 Merken Un an après la mort de ses amis, sauvagement assassinés par un tueur en série, Julie est toujours hantée par la terrible vengeance du tueur au crochet. Elle est victime de cauchemars et d'hallucinations. Pour tenter de remédier à ses angoisses, elle délaisse son fiancé Ray et accepte de partir aux Bahamas avec Karla, Tyrell, le compagnon de celle-ci, et Will, l'un de ses prétendants... A leur arrivée, les quatre amis découvrent avec surprise qu'ils sont les seuls clients de leur hôtel. La saison des ouragans vient juste de débuter. Et lorsque les premiers évènements étranges surviennent, Julie donne l'alarme, mais personne ne veut la croire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Love Hewitt (Julie James) Freddie Prinze jr. (Ray Bronson) Brandy Norwood (Karla Wilson) Mekhi Phifer (Tyrell) Muse Watson (Ben Willis) Bill Cobbs (Estes) Matthew Settle (Will Benson) Originaltitel: I Still Know What You Did Last Summer Regie: Danny Cannon Drehbuch: Lois Duncan, Trey Callaway Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 16

